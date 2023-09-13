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مصر.. السيسي يتفقد طائرات الجيش بمعدات الدعم المتجهة إلى ليبيا والمغرب

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مصر.. السيسي يتفقد طائرات الجيش بمعدات الدعم المتجهة إلى ليبيا والمغرب
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أعلنت الرئاسة المصرية أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا و المغرب".

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وقال الرئيس المصري إنه "يتابع أعمال التنسيق بين الجهات المعنية في مصر، بشأن تقديم المساعدات للأشقاء في ليبيا والمغرب، مؤكدا على أن ما يهمه هو أن يبقى على المطالب التي ستقدم تيسير أو تسهيل لتخفيف الكارثة الموجودة، إذا كانت أطقم إغاثة، أطقم إنقاذ معدات مطلوبة معسكرات إيواء".

وأضاف السيسي في تصريحات أمس الثلاثاء خلال اجتماعه مع قادة القوات المسلحة لتقديم المساعدات لأشقاء في ليبيا والمغرب: هناك 7 طائرات سيتم تحريكها الآن، وبالنسبة لليبيا أتصور أننا محتاجين نقدم الإعانة لأن حجم الضرر الناجم عن الفيضانات ضخم جدا، والمعلومات الواردة تحتاج لتحركنا بكل القدرات، وقدرات الجيش قوية وقادرة".

وتابع: "ننسق مع الجيش الليبي ونتحرك سواء فيه فرصة للدخول برا أو بالقوات البحرية أو الجوية أيهما أسرع، ونحن نحتاج إلى تقديم معدات مهندسين، وتواصلت مع قائد المنطقة الغربية، وقال إن هناك إجراء عاجلا ممكنا يتم، لكن نحن نحتاج إلى دعم قوي، لإن أشقائنا مشغولين في ظروفهم، ودي مهم ولازم كلنا نقف كقوات مسلحة، وفيه ثقة كبيرة في الإمكانيات والقدرات وحتى في الشعب المصري، وهذا جهد متواضع وتعبير رمزي للمشاركة في الأحداث اللي تمت، واسمحولي نعلن الحداد 3 أيام للمشاركة في أحزان ومواساة الأشقاء".

المصدر: RT

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