"دانيال" تقتل 6 مصريين من عائلة واحدة (صور)

نشرت وسائل الإعلام المصرية قصة مأساوية لمقتل 6 أشخاص من عائلة واحدة من قرية عرب التتالية التابعة إلى مركز القوصية في محافظة أسيوط بمصر، جراء العاصفة في ليبيا.

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وقال أحد أقارب المتوفين إنهم "تلقوا صباح اليوم الثلاثاء، خبر وفاة 6 أشخاص من قرية عرب التتالية التابعة إلى مركز القوصية في محافظة أسيوط، بينهم 4 من أسرة واحدة، هما عبدالرازق إبراهيم، يبلغ عمره 60 عاما، متزوج ولديه أبناء، وشقيقه خليل إبراهيم، يبلغ عمره 55 عاما متزوج ولديه أبناء، وأشرف خميس، يبلغ عمره 40 عاما، متزوج، ونجل شقيقه أحمد محمد خميس، واثنين جيرانهم هما سليمان عيد إبراهيم، يبلغ عمره 26 عاما، متزوج ولديه طفل عمره شهور، ومحمد سيد يبلغ عمره 23 عاما".

وأضاف قريب المتوفين أن الضحايا الستة تم تشييع جثامينهم بدولة ليبيا ودفنهم في الأراضي الليبية وذلك في وجود أقاربهم، مشيرا أن جميع الضحايا ذهبوا للبحث عن لقمة العيش والرزق الحلال.

ونعى أهالي قرية عرب التتالية التابعة إلى مركز القوصية في محافظة أسيوط، عبر صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة 6 من أبناء القرية جراء عاصفة دانيال بدولة ليبيا، واصفين المتوفين بأنهم خيرة أبناء القرية وخيرة رجالها، داعين الله أن يتغمدهم بالرحمة والمغفرة والعتق من النار وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان الجميل.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت أنها تتابع على مدار الساعة آثار إعصار دانيال الذي ضرب العديد من المناطق والمدن الليبية، وأسفر عن عدد من الضحايا والمفقودين من المواطنين المصريين.

وأعلنت إدارة أمن السواحل في مدينة طبرق الليبية وصول 145 جثمانا للمصريين الذين لقوا مصرعهم شرق الأراضي الليبية.

وأوضحت إدارة أمن السواحل في مدينة طبرق، أن "الجثامين سيتم تغسيلهم وتكفينهم وإنهاء إجراءاتهم، تمهيدًا لإرسالهم للأراضي المصرية، ليجري دفنهم من قبل ذويهم"، وذلك حسب وسائل إعلام محلية ليبية.

المصدر: القاهرة 24