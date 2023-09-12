من بينهم رئيس حكومة أسبق.. القضاء التونسي يصدر بطاقات جلب دولية ضد 12 شخصا

أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس بطاقات جلب دولية بحق 12 شخصا من المشتبه بهم والمحالين بحالة فرار وثبت تواجدهم خارج تونس.

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وقالت الناطقة باسم بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمساعدة الأولى لوكيل الجمهورية، حنان قداس، في تصريح لـ"موزاييك" يوم الثلاثاء، إن من بين من صدرت في حقهم بطاقات جلب دولية مسؤولون سابقون رفيعو المستوى.

وأشارت "موزاييك" إلى أن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب هو المتعهد بالبحث في قضيتي "تكوين وفاق إرهابي" و"التآمر على أمن الدولة".

والأشخاص المشمولون بالقرار هم رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ومديرة الديوان الرئاسي سابقا نادية عكاشة، والوزير الأسبق والقيادي بحركة النهضة لطفي زيتون، ومعاذ الخريجي، وكمال القيزاني، ومصطفى خذر، وماهر زيد، وعبد القادر فرحات، وعادل الدعداع، وشهرزاد عكاشة، وعلي الحليوي، ورفيق يحي.



وذكرت الإذاعة التونسية الخاصة أن الأبحاث في هذه القضايا لا تزال جارية بخصوص بقية المشتبه فيهم والمحالين بحالة فرار ليتسنى إصدار بطاقات جلب دولية في حقهم.

المصدر: "موزاييك"