تعيين يوسف الشاهد أستاذا محاضرا في جامعة هارفارد الأمريكية

أعلنت جامعة هارفارد الأمريكية يوم الثلاثاء عن تعيين رئيس الحكومة التونسية الأسبق يوسف الشاهد، أستاذا محاضرا في مبادرة الشرق الأوسط التي تحتضنها.

وأعلنت الجامعة أن الشاهد سيقود فريق دراسة حول التنمية والتحولات الديمقراطية وسيركز عمله على التحديات السياسة والأمنية والاقتصادية التي تواجه البلدان النامية وخاصة بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما سيقوم بتأطير طلاب بجامعة هارفارد ويلقي محاضرات في مختلف هذه المواضيع خلال السنة الأكاديمية 2022 - 2023.

وصدر يوم الاثنين تصنيف شنغهاي لأفضل الجامعات حول العالم عام 2022.

وتصدرت جامعة هارفارد للسنة العشرين على التوالي تصنيف شنغهاي، وسط استمرار هيمنة المؤسسات التعليمية الأمريكية على المراكز الأولى.

واستحوذت جامعات في بلدان ناطقة بالإنجليزية على المراكز العشرة الأولى في التصنيف، على غرار العام الفائت، مع ثماني جامعات أمريكية وجامعتين بريطانيتين، في هذا التصنيف العالمي لأفضل مؤسسات التعليم العالي الذي تصدره مؤسسة "شنغهاي رانكينغ كونسلتنسي" منذ 2003.

وتبوأت هارفرد صدارة الترتيب متقدمة مرة أخرى على جامعة ستانفورد الأمريكية، فيما حل ثالثا معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (أم أي تي) وهو أيضا جامعة أمريكية، وجاءت كامبريدج البريطانية في المرتبة الرابعة.

وحلت جامعتا بركيلي وبرينستون الأمريكيتان في المرتبتين الخامسة والسادسة بينما نالت جامعة أكسفورد البريطانية المرتبة السابعة.

وفي المجموع، برزت 39 جامعة أمريكية بين أفضل 100 جامعة في اللائحة.

المصدر: RT + وكالات