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نائب كويتي يطالب كلية الأركان المصرية بالاعتذار عن عرض خريطة لا تتضمن بلاده

أخبار العالم العربي

نائب كويتي يطالب كلية الأركان المصرية بالاعتذار عن عرض خريطة لا تتضمن بلاده
AP
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طالب النائب في مجلس الأمة الكويتي، حمد المطر، كلية الأركان المصرية بالاعتذار عن عرض خريطة للوطن العربي لا تتضمن بلاده، وذلك أثناء محاضرة بمشاركة الضباط الكويتيين.

واستنكر النائب حمد المطر ما قام به أحد محاضري كلية القادة والأركان في مصر، موضحا أنه "عرض خريطة للوطن العربي دون وجود للكويت ضمنها"، وذلك في محاضرة حول معنى قوة الدولة ضمن دورة رقم (73) وبحضور عدد يزيد عن 500 ضابط من جميع الدول العربية بما فيهم العراق.

وقال النائب حمد المطر:"وإذ نثمن دور الضباط الكويتيين الحاضرين في المحاضرة بانسحابهم اعتراضا على ذلك، نطالب كل من وزيري الدفاع والخارجية باتخاذ موقف حازم وحاسم تجاه سيادة الكويت ووجودها".

وأضاف: "على المحاضر أن يعتذر فورا أمام الجميع، وأن يعيد عرض الخريطة الفعلية للوطن العربي والتي تضم الكويت".

كما حذر النائب الكويتي من "استمرار هذه الممارسات اللا مسؤولة وإن كانت فردية، إذ أننا حال عدم الاعتذار نطالب بسحب جميع مبتعثينا وتحويلهم للأردن، فلا مجال للتهاون في أي ما يمس سيادة الكويت".

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المصدر: "الراي"

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