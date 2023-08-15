القاهرة تنشئ شركة بمبلغ مليار دولار والمصريون يتحركون من الكويت

أشارت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي إلى أن كبار المستثمرين المصريين بالكويت يسعون للانضمام إلى شركة استثمار المصريين بالخارج.

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وأوضحت المسؤولة المصرية، أن "شركة المصريين بالخارج للاستثمار" ستنشأ برأس مال مليار دولار بشكل مبدئي وكل مؤسس سيضع 100 مليون دولار.

ووصفت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي، الجلسة الخاصة بشركة استثمارات المصريين بالخارج، خلال النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج في 31 يوليو الماضي، بالثمينة والثرية جدا.

وقالت الوزيرة المصرية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة: "بعد المؤتمر كانت هناك مطالبة من كبار المستثمرين المصريين بالكويت للانضمام إلى شركة استثمار المصريين بالخارج".

وفي وقت سابق، عقدت الوزيرة سها جندي، اجتماعا تشاوريا عبر الفيديو كونفرانس مع أعضاء المجلس التأسيسي الخاص بـ"شركة المصريين بالخارج للاستثمار".

المصدر: وسائل إعلام مصرية