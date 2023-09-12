مراسل RT: انهيار نحو 50 منزلا في ولاية نهر النيل شمالي السودان بسبب غزارة الأمطار

قال مراسل RT في السودان مساء الثلاثاء، إن نحو 50 منزلا انهارت بالكامل في منطقة قدو بولاية نهر النيل شمالي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت المدينة.

من جهته، ذكر موقع "سودان تربيون" أن قوات الدفاع المدني بولاية نهر النيل شمالي السودان قالت إن أمطارا غزيرة بمدينتي عطبرة والدامر أدت إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين، بينما تهدد مناسيب نهر الدندر الموسمي بولاية سنار جنوب شرق البلاد الأراضي الزراعية والمساكن.

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وأفاد بأن مدينتي عطبرة والدامر شهدت أمطارا غزيرة مصحوبة برياح قوية استمرت طوال ساعات ليل الاثنين.

وصرح مدير قوات الدفاع المدني بالولاية العقيد عبد الله سليمان، بأن الأمطار أدت إلى سقوط منزل بقشلاق الجيش بعطبرة مما تسبب في وفاة امرأة وثلاثة أطفال وأكد انتشال الجثامين وسحب المياه من المنزل.

كما أدت الأمطار في مدينة الدامر إلى سقوط منزل بحي الحلة الجديدة ووفاة طفل وإسعاف طفل آخر.

وأكد أن قوات الدفاع المدني تعمل حاليا على سحب المياه من محطة كهرباء عطبرة التحويلية بعد أن غمرتها مياه الأمطار.

وأشار الموقع السوداني إلى أن الدفاع المدني بمدينة عطبرة تمكن من سحب المياه من حي المربعات وسجن عطبرة وعدد من الشوارع الرئيسية.

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وفي ولاية سنار، واصلت مناسيب نهر الدندر الارتفاع لليوم الثاني بوتيرة متسارعة وسجل صباح الثلاثاء عند محطه قياس مدينة الدندر التابعة لوزارة الري والموارد المائية، 13.18 متر بزيادة 18 سم عن منسوب الاثنين، وزيادة 1.18 متر عن منسوب اليوم نفسه من العام 2022 والذي كان 12 مترا.

إلى ذلك، تفقد المدير التنفيذي لمحليه الدندر رئيس غرفة طوارئ الخريف الضو أحمد يعقوب، الأحياء المتاخمة لنهر الدندر إضافة إلى محطة قياس مدينة الدندر، كما قام بجولة ميدانية لجسم سد وادي العطشان بالريف الشرقي في ظل مخاوف من تأثره بوصول أودية العطيش وجاويج المنحدرين من الأراضي الإثيوبية.

وأكد المدير التنفيذي أن الوضع حتى الآن تحت السيطرة، داعيا إلى تضافر الجهود الرسمية والشعبية لعمل التحوطات اللازمة لمجابهة أي طارئ قد يحدث من ارتفاع المنسوب.

كما عقد المدير التنفيذي رئيس غرفة الطوارئ اجتماعا طارئا ضم نائب المدير التنفيذي للمحلية ومديري الوحدات الادارية بشرق وغرب مدينة الدندر.

وقدم المدير التنفيذي تنويرا مفصلا عن آخر التطورات في نهر الدندر لوضع التحوطات اللازمة بتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لمجابهة أي طارئ قد يحدث.

المصدر: RT + وسائل إعلام سودانية