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عشرات الضحايا وآلاف المنازل.. السودان يكشف أضرار الفيضانات

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عشرات الضحايا وآلاف المنازل.. السودان يكشف أضرار الفيضانات
AP Photo/Marwan Ali
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توفى 105 أشخاص وأصيب 96 آخرون في السودان نتيجة الأمطار والسيول والفيضانات التي  تشهدها البلاد هذه الأيام.

وأوضح المجلس القومي للدفاع المدني في تقريره اليومي أن الإحصاءات تغطي الفترة منذ بداية الخريف وحتى اليوم الجمعة.

وأضاف أن تلك الفترة شهدت انهيارا كليا لـ 34 ألفا و328 منزلا، بينما بلغ عدد المنازل التي انهارت جزئيا 46 ألفا و428 منزلا.

كما تضرر 225 مرفقا، و108 من المتاجر والمخازن.

 

المصدر: وكالة السودان للأنباء

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