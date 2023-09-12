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مقتل أول مصري في العاصفة "دانيال" في ليبيا (صورة)

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مقتل أول مصري في العاصفة
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خيمت حالة من الحزن على أهالي منطقة الجزيرة المرتفعة في محافظة بني سويف، عقب وصول نبأ وفاة شاب في منتصف العقد الرابع من العمر، خلال عمله بمنطقة درنة الليبية، في العاصفة دانيال.

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وتداول عدد من مستخدمي فيس بوك في ليبيا، صورة للشاب المتوفي في الإعصار الذي ضرب درنة والبيضاء وبنغازي وبعض مدن الشرق الليبي، مكتوبًا عليها: إنا لله وانا إليه راجعون هذا الجثمان موجود في مستشفى البيضاء لمن يتعرف عليه، حتى تعرف عليه أهله وأصدقاؤه المقيمون معه

ونعى الشاب المتوفي عددًا من أصدقائه وأقاربه بكلمات مؤثرة، حيث قال أحد أصدقائه ويدعى إسلام عبد الجليل: أخويا وحبيبي مصطفى زين في ذمة الله توفي في حادث إعصار ليبيا أشهد الله عليك يا مصطفى أنك كنت نعم الأخ ونعم العشرة الطيبة ومحب للنبي محمدًا وآل بيته اسأل الله ان يكتبك في منازل الشهداء وأن يربط على قلوب أهلك وأصحابك وخاصة أهلنا في الجزيرة.

وقال عبد الله الفيومي أحد جيران الشاب المتوفي، إنه كان أبا لـ 3 أولاد أكبرهم في الصف الأول الإعدادي والابن الأصغر عمره 5 سنوات، لافتا إلى أن الشاب المتوفي كان قد سافر للعمل في ليبيا منذ 7 أشهر وهو يمتهن العمل بالنقاشة.

وأضاف أنه جار الانتهاء من الإجراءات القانونية واستصدار تصريح الدفن، والعمل على إنهاء إجراءات السفر لنقل الجثمان إلى مصر لدفنه بمسقط رأسه.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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