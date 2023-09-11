الصور الأولى للعاصفة "دانيال" في مصر وبداية تأثيرها (صور)

رصدت مجموعة من الصور وصول العاصفة "دانيال" إلى المدن الساحلية في الإسكندرية والساحل الشمالي ومرسى مطروح في مصر، بعدما تسببت في كوارث في ليبيا واليونان.

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وتسببت العاصفة في تغيير الأجواء في المدن الساحلية المصرية، حيث تم حجب رؤية البحر، وبحسب الأرصاد الجوية "وصلت العاصفة دانيال السواحل الليبية أمس مؤثرة عليها بأمطار غزيرة وتسجيلات كبيرة لـ الأمطار وعواصف رعدية وسرعات كبيرة الرياح وارتفاع أمواج يتجاوز 4 أمتار".

وبحسب الأرصاد "تصل بقايا العاصفة دانيال إلى غرب البلاد اليوم الاثنين يصاحبها سقوط الأمطار بعد ما فقدت العاصفة معظم قوتها، ولذلك لن يكون لها تأثير قوي على المدن المصرية أو تعرض القاهرة للغرق".

المصدر: RT