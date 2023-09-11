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القبض على 23 شخصا بتهمة "ممارسة الرذيلة" في الكويت

أخبار العالم العربي

القبض على 23 شخصا بتهمة
Legion-Media
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ضبطت الإدارة العامة للمباحث الجنائية 14 شخصا بتهمة الأعمال المنافية للآداب العامة "ممارسة الرذيلة" في منطقة جليب الشيوخ في محافظة الفروانية الكويتية.

وتمكنت إدارة حماية الآداب العامة الكويتية أيضا من ضبط 9 أشخاص يقومون بممارسة الرذيلة في منطقة السالمية ومعاهد المساج مقابل مبالغ مالية.

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وأحيل المحتجزون لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية في وقت سابق عن ضبط 73 شخصا من عدة جنسيات، بتهمة "ممارسة الرذيلة"، مقابل مبالغ مالية، مؤكدة إحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

المصدر: الراي

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