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الكويت.. الداخلية تعلن ضبط 41 شخصا من مختلف الجنسيات بتهمة "ممارسة الرذيلة" (صورة)

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الكويت.. الداخلية تعلن ضبط 41 شخصا من مختلف الجنسيات بتهمة
AP
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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط 41 شخصا من مختلف الجنسيات بتهمة مخالفة الآداب العامة (ممارسة الرذيلة) في المهبولة والسالمية وحولي.

وفي بيان له، قال الإعلام الأمني في الكوت: "في إطار استمرار متابعة ورصد كافة الظواهر الخارجة عن القانون والآداب العامة، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا بإدارة حماية الآداب العامة من ضبط 41 شخصا من مختلف الجنسيات في مناطق (المهبولة - السالمية - حولي) بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية".

وأضاف البيان: "تمت إحالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم"، حيث أرفقت الوزارة بيانها بصور مموهة للأشخاص الذين تم ضبطهم.

المصدر: RT

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