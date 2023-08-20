الكويت.. الداخلية تعلن ضبط 41 شخصا من مختلف الجنسيات بتهمة "ممارسة الرذيلة" (صورة)

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط 41 شخصا من مختلف الجنسيات بتهمة مخالفة الآداب العامة (ممارسة الرذيلة) في المهبولة والسالمية وحولي.

وفي بيان له، قال الإعلام الأمني في الكوت: "في إطار استمرار متابعة ورصد كافة الظواهر الخارجة عن القانون والآداب العامة، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا بإدارة حماية الآداب العامة من ضبط 41 شخصا من مختلف الجنسيات في مناطق (المهبولة - السالمية - حولي) بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية".

وأضاف البيان: "تمت إحالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم"، حيث أرفقت الوزارة بيانها بصور مموهة للأشخاص الذين تم ضبطهم.

ضبط (41) شخصاً من مختلف الجنسيات بتهمة مخالفة الآداب العامة (ممارسة الرذيلة) في المهبولة والسالمية وحولي



الإعلام الأمني:

في إطار إستمرار متابعة ورصد كافة الظواهر الخارجة عن القانون والآداب العامة، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بإدارة حماية الآداب العامة من ضبط (41) شخصاً من… pic.twitter.com/nwn6HU0kob — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) August 20, 2023

المصدر: RT