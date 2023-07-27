فنان مصري يتحرك قانونيا بعد اتهامه بممارسة الرذيلة مع فنانة مشهورة نهارا في رمضان

تقدم الفنان المصري، حسن شاكوش، ببلاغ للنائب العام، ضد طليقته ريم طارق، بعد اتهماها له بممارسة الرذيلة مع فنانة مشهورة في نهار رمضان.

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واتهمها شاكوش بالتعدي بسبه بعبارات خادشة للحياء واتهامه بأفعال غير أخلاقية وغير مشروعة وارتكاب الرذيلة في نهار شهر رمضان المبارك مع ممثلة مشهورة، وذلك على أحد البرامج التلفزيونية، في تطور جديد للأزمة المستمرة بين المطرب حسن شاكوش وطليقته ريم طارق.

وذكر البلاغ المقدم من شاكوش أن طليقته ظهرت في أحد البرامج التلفزيونية، بتاريخ 17-7-2023، وقامت بسبه وقذفه باتهامات غير أخلاقية واتهامه بفعل الرذيلة في نهار رمضان واتهامه بعلاقة غير مشروعة مع ممثلة مشهورة بالكذب والافتراءات.

وأشار شاكوش في بلاغة إلى أن طليقته ريم طارق قامت باتهامه بقبض تبرعات من منصة التيك توك، وأخذها لحسابه الخاص وسبه وقذفه والتشهير به وبعائلته وهو طعن في العرض والشرف ويوجد مقطع فيديو بهذه الإساءات مما تسبب له بأضرار نفسية ومعنوية ومادية لقيامها بالتشهير به وتشويه سمعته على مرأى ومسمع الجميع، ولو أوجبت تلك الأفعال تسبب احتقاره، وتلك الأفعال تقع تحت تأثيم القانون ويعاقب عليها طبقا للمادة 308 مكرر من قانون العقوبات.

وكانت ريم طارق طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، قد تحدثت عن بعض أسباب طلاقها، قائلة: كنا في نهار رمضان، كان في ممثلة مشهورة عندها مشكلة صحية راح أكل معها في شاليه بالعين السخنة، ولما رجع البيت كتبت له وصلت يا حبيبي.. وبينهم علاقة.

وأضافت ريم طارق، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، من برنامج 90 دقيقة على قناة المحور: قعدت 30 يوم في شهر رمضان أشوف حاجات زي كده ومختلفة، وفي وقت من الأوقات الفنانة دي حبت تسمعني صوتها، كانوا مع بعض وقعدت تضحك.. حلال عليها، والحرف الثالث من اسمها هو الراء، لترد عليها بسمة وهبة قائلة: مترجعيش لحسن.

وواصلت: سبب آخر، كنا في رمضان وكان يبث لايفات وقال لي سأحصل على هدايا عبارة عن مبالغ من المال، وكان يقول لي يحرم عليّ كل جنيه بيدخل من تيك توك، هاخده وهتبرع به لجمعيات خيرية للأطفال، فرحت عشان قالي إني اللي هتبرع، ولما اللايفات خلصت الموضوع اتنسى.. وأخد الفلوس، وأطلب منكِ مواجهة حسن شاكوش.

المصدر: وسائل إعلام مصرية