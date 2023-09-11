قبل وبعد.. شاهد كيف حولت العاصفة "دانيال" مدينة درنة إلى دمار (صورة + فيديو)

نشرت وسائل إعلام ليبية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو وثقت الدمار الهائل الذي خلفته العاصفة "دانيال" في مدينة درنة شمال شرق ليبيا.

ونشرت صحيفة "المرصد" الليبية صورة ومقطع فيديو قارنت من خلالهما المدينة قبل العاصفة وبعدها.

وقالت الصحيفة معلقة على الصورة "العمارات والمنازل اختفت بسكانها.. كارثة لا مثيل لها حطت على درنة المنكوبة".

قبل و بعد | العمارات والمنازل اختفت بسكانها .. كارثة لا مثيل لها حطت على #درنة المنكوبة .#ليبيا#المرصدpic.twitter.com/RsWuN2eYsy — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) September 11, 2023

كما نشرت مقطع فيديو وثق الحالة التي أصبح بها شارع الأسطى في درنة، حيث علقت قائلة: "من سوق نابض بالحياة والأنوار إلى ركام وجثث.. الكارثة تحول شارع الأسطى في درنة إلى أطلال".

فيديو > من سوق نابض بالحياة والأنوار إلى ركام و جثث .. الكارثة تحول شارع الأسطى في #درنة الى أطلال .#ليبيا#المرصدpic.twitter.com/1GoMuNVMKw — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) September 11, 2023

ونشرت أيضا مقطع فيديو وثق الدمار الذي لحق بالمباني المجاورة للوادي في درنة.

واجتاح الإعصار "دانيال" القوي القادم من البحر المتوسط ​مناطق عدة في شرق ليبيا وأودى بحياة مئات الأشخاص، وألحق أضرارا كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة والمنازل والطرق.

وأعلن المجلس البلدي في درنة عن خروج المدينة بالكامل عن السيطرة وسط انقطاع وانهيار كامل للخدمات، ودعا الى تدخل دولي عاجل لإنقاذ المدينة المنكوبة جراء السيول والأمطار.

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وأكد المجلس انهيار سدين من سدود وادي مدينة درنة، مشيرا إلى أن المياه جرفت منطقة بالكامل إلى البحر.

وفي وقت سابق أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب أن درنة باتت مدينة منكوبة.

من جهته، صرح رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد، بأن أكثر من 2000 شخص لقوا مصرعهم في الكارثة إلى جانب آلاف المفقودين في درنة، مؤكدا أن الوضع كارثي، علما أن حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الحداد لمدة ثلاثة أيام على ضحايا فيضانات المنطقة الشرقية.

هذا، ووجهت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب نداء استغاثة عاجل للمنظمات الأممية والدولية والدول المجاورة والصديقة، لمساندة السلطات الليبية في مواجهة آثار الإعصار.

جدير بالذكر أن العاصفة أحدثت دمارا هائلا في البنية التحتية لبعض المناطق ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وجرف المنازل والطرق والجسور، كما تعرضت المدارس والمستشفيات لأضرار جسيمة.

المصدر: RT + صحيفة "المرصد" الليبية