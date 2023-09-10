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البرلمان العربي: اتمام إثيوبيا الملء الرابع لسد النهضة استمرار لانتهاك الاتفاقات الثنائية والدولية

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البرلمان العربي: اتمام إثيوبيا الملء الرابع لسد النهضة استمرار لانتهاك الاتفاقات الثنائية والدولية
AFP
سد النهضة الإثيوبي
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دان البرلمان العربي استمرار إثيوبيا في اتخاذ خطوات أحادية الجانب وذلك بعد الإعلان عن إتمامها عملية الملء الرابع لخزان "سد النهضة".

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بيان من الخارجية المصرية عقب الملء الرابع لسد النهضة الإثيوبي
بيان من الخارجية المصرية عقب الملء الرابع لسد النهضة الإثيوبي

وأكد البرلمان العربي في بيان "أن تلك الانتهاكات تتناقض بشكل تام مع الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تنظم استخدام مياه نهر النيل، وكذلك مع القوانين والاتفاقيات المنظمة لاستخدام مياه الأنهار الدولية بشكل عام، كما تتناقض مع مبادئ حسن الجوار".

وطالب الجانب الإثيوبي بعدم المماطلة والتوقف عن التعنت المستمر لنحو عشر سنوات من المفاوضات أثبتت خلالها كل من مصر والسودان مواقف مسؤولة ومتزنة تعكس الحرص الشديد على التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح جميع الأطراف.

وأكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، أن البرلمان يجدد دعمه التام للحقوق المائية لكل من مصر والسودان في مياه نهر النيل، مؤكدا أن هذه الحقوق تمثل جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ويرفض المساس بها بأي شكل من الأشكال.

وطالب البرلمان العربي دولة إثيوبيا بالتجاوب مع المساعي المصرية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء سد النهضة وتشغيله دون الإضرار بالمصالح المائية لكل من مصر والسودان.

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وجدد التأكيد على أن أية تصرفات أحادية لن تغير شيئا من الطبيعة القانونية والتاريخية للحصص المائية الثابتة لكل من مصر والسودان في مياه نهر النيل والمعترف بها دوليا.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، انتهاء عملية تعبئة سد النهضة الضخم على النيل الأزرق، والذي يشكل مصدر توتر مع مصر والسودان.

وكتب أحمد عبر منصة "إكس" "أعلن بسرور بالغ أن التعبئة الرابعة والأخيرة لسد النهضة تمت بنجاح"، وذلك بعد أسبوعين من جولة مفاوضات جديدة بشأنه بين الدول الثلاث.

كما نشر رئيس الوزراء الإثيوبي مقاطع فيديو على صفحته الرسمية على منصة "X".

وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ 2011، للوصول إلى اتّفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض لم تثمر حتى الآن اتفاقا.

وبدأت في 27 أغسطس جولة جديدة من المفاوضات في القاهرة.

المصدر: RT

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