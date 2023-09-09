شركة باسبورت في غزة تعتدي على المواطنين وجمعية وكلاء السياحة والسفر تصدر بيانا (صور + فيديو)

استنكرت جمعية وكلاء السياحة والسفر في غزة، يوم السبت، اعتداء شركة "باسبورت" الاحتكارية في غزة على المواطنين المتقدمين للحصول على فيزا تركية.

وجاء في بيان الجمعية: "تستنكر جمعية وكلاء السياحة والسفر الاعتداء الهمجي ضد المواطنين المتقدمين للحصول على فيزا تركية من شركة باسبورت الاحتكارية في غزة، والذين أصيبوا وأهينوا وعوملوا معاملة تمتهن كرامتهم وإنسانيتهم وإذلالهم في طوابير طويلة عبر شقة صغيرة داخل مبنى لا يناسب لاستقبال أعداد كبيرة من الوافدين، إلى جانب خلوه من مصعد لكبار السن والمرضى".

وأضاف البيان: "نظرا لعدم قدرة وعجز هذه الشركة الاحتكارية عن تقديم أدنى مستوى من الخدمات لعشرات الآلاف من أبناء قطاع غزة، في ظل حرمان عشرات مكاتب السياحة المرخصة المنتشرة في جميع مدن ومناطق القطاع من تجهيز هذه المعاملات رغم ما تتمتع به من خبرة طويلة منذ سنوات، مما يصعب معاملة الفيزا على المواطنين ويمنعهم من إنجازها في أماكن سكناهم بسبب التنقل، وذلك على حساب أوقاتهم وجهدهم وتكاليف المواصلات".

وأوضح البيان أن الشركة احتكرت السوق ما تسبب بتضرر عشرات الشركات السياحية جراء الشلل الذي أصابها نتيجة احتكار شركة باسبورت إصدار معاملات الفيزا التركية والتحكم بالأسعار ورفع رسومها بشكل جنوني بما لا يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية لأهالي قطاع غزة الذين يعانون من الحصار والإغلاق.

ولفت البيان إلى أن سعر الفيزا المبدئي كان 192 شيكلا وفي غضون فترة قصيرة جدا ارتفع إلى 660 شيكلا في ظل عدم وجود منافسة حقيقة، واستفراد وتحكم كامل واستغلال للمواطنين من قبل شركة باسبورت بآليات إصدار الفيز التركية، بما لا يحقق مصالح المواطنين والشركات وفي ظل غياب الرقابة من وزارة السياحة.

من أجل كل ما سبق، تطالب الجمعية بما يلي:

1- ندعو لجنة العمل الحكومي الى تنظيم العمل مع جمعية وكلاء السياحة والسفر ، والعمل على إعادة دور عشرات شركات السياحة في تجهيز معاملات تأشيرة تركيا في قطاع غزة بالتنسيق مع شركة باسبورت ، وفق التصور والآلية التي تتفق عليها الجمعية مع وزارة السياحة والجهات المعنية، للتسهيل على المواطنين واختصار الوقت والجهد والتكاليف عليهم.

2- ندعو وزارة السياحة والآثار إلى إلزام شركة باسبورت بالالتزام بالقوانين والأحكام السائدة في قطاع غزة والحصول على التراخيص اللازمة لضمان سلامة معاملات المواطنين.

3- نطالب بالإيعاز للجهات الأمنية لتنظيم الحالة السياحية وآلية تسجيل المواطنين المهينة من قبل شركة باسبورت لمنعها من الاضرار بالمواطنين بعد الاعتداء على عدد من الشبان.

واختتم البيان بدعوة الجهات التركية العمل على تخفيض الرسوم المفروضة على الفيزا التركية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية لأبناء قطاع غزة.

المصدر: RT