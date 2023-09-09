"ترويسة" و"ترويقة".. مجمع اللغة العربية يجيز كلمات عامية مصرية وشامية في الفصحى

أجاز مجمع اللغة العربية بمصر إدخال مصطلحات لغوية من اللهجة العامية واعتبارها من الفصحى وهي "الترويسة" وتعني كلمة رئيسة أو عنوان بالإضافة إلى "الترويقة" ما يُتناول صباحا على الريق.

وفي التفاصيل، تعتبر لفظة "الترويسة" كلمة رئيسة أو عنوان رئيس يُذكر في رأس الصفحة لإبراز مضمون ذي أهمية خاصة، وهي مألوفة في الكتب والمعاجم والجرائد والمجلات.

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كما أن الترويسة ترويسة العنوان الذي يتضمن اسم المؤسسة ومكانها وما يتصل بها من معلومات خاصة، مثل رقم الهاتف والفاكس ونحوها كترويسة جريدة الأهرام والأخبار، ووجه الاعتراض هو لعدم ورودها في المعاجم العربية.

أما وجه الإجازة فإن أصل "الواو" في الترويسة هو الهمزة، فهي في الأصل "ترئيسة" من الفعل "رأّس". ويقال: رأَّسه عليهم: جعله رئيسا. وتتميز الكلمة السابقة على وزن (تفعيلة) بكثرة الاستعمال، وبالصحة اللغوية، والاختصاص بدلالة اجتماعية اكتسبتها من ممارسات الناس في حياتهم الاجتماعية، وتفاعلاتهم اللغوية اليومية.

أما "الترويقة" والتي تعبر عما يُؤكل ويُشرب في الصباح على الريق. وهو الاسم الذي يطلقه أهل الشام على ما يُسمَّى في مصر بالفطور.

وأما وجه الاعتراض هنا فهو لعدم ورودها في المعاجم العربية. بينما وجه الإجازة الترويقة من الفعل "روَّق". يقال: روَّق الشرابَ: صفَّاه.. والرَّوْق من كل شيء: مقدَّمه وأوله.

وتتميز الكلمة السابقة على وزن "تفعيلة" بكثرة الاستعمال، وبالصحة اللغوية، والاختصاص بدلالة اجتماعية اكتسبتها من ممارسات الناس في حياتهم الاجتماعية، وتفاعلاتهم اللغوية اليومية.

المصدر: بوابة أخبار اليوم