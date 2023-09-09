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تداول فيديو لظهور ومضات ضوء زرقاء غامضة في الأفق قبيل وقوع الزلزال في أكادير المغربية

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تداول فيديو لظهور ومضات ضوء زرقاء غامضة في الأفق قبيل وقوع الزلزال في أكادير المغربية
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تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لظهور ومضات ضوء زرقاء غامضة في الأفق ولم يعرف أحد ماهيتها، قبيل وقوع الزلزال في مدينة أكادير المغربية ليلة الجمعة.

وقال أحد المعلقين على منصة "إكس"، إن هذه الأضواء ظهرت نفسها لحظة وقوع زلزال تركيا وسوريا قبل 7 أشهر، وتساءل "هل يوجد لدى أحد تفسير؟".

وضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مناطق في المغرب، ليلة الجمعة، كان مركزه منطقة الحوز وأسفر عن أكثر من ألفي قتيل وألفي إصابة، وفقا للداخلية المغربية.

المصدر: RT + منصة "X"

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