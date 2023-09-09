تداول فيديو لظهور ومضات ضوء زرقاء غامضة في الأفق قبيل وقوع الزلزال في أكادير المغربية

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لظهور ومضات ضوء زرقاء غامضة في الأفق ولم يعرف أحد ماهيتها، قبيل وقوع الزلزال في مدينة أكادير المغربية ليلة الجمعة.

وقال أحد المعلقين على منصة "إكس"، إن هذه الأضواء ظهرت نفسها لحظة وقوع زلزال تركيا وسوريا قبل 7 أشهر، وتساءل "هل يوجد لدى أحد تفسير؟".

🚨Mysterious flashes of blue light appeared on the horizon, and no one knew what it was, just before the earthquake in Agadir, Morocco ⚡️🇲🇦#هزة_أرضية#زلزال_المغرب#مراكش#seisme#earthquakepic.twitter.com/htbw6RaARi — AkramPRO (@iamAkramPRO) September 9, 2023

أحد الأخوان من المغرب الشقيق أرسل لي هذا المقطع الغريب من كاميرا مراقبة لمنزله في مدينة أغادير لحظة وقوع الزلزال…



ظهرت ومضات ضوء زرقاء غامضة في الأفق ولا أحد يعرف ماهي.



مع العلم أن هذه الأضواء ظهرت نفسها لحظة وقوع زلزال تركيا وسوريا قبل 7 أشهر.



هل يوجد لدى أحد تفسير؟ pic.twitter.com/q845XXSlYu — إياد الحمود (@Eyaaaad) September 9, 2023

وضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مناطق في المغرب، ليلة الجمعة، كان مركزه منطقة الحوز وأسفر عن أكثر من ألفي قتيل وألفي إصابة، وفقا للداخلية المغربية.

المصدر: RT + منصة "X"