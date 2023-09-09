حمدين صباحي يعلن الانتماء والتوجه الحزبي لمرشحه المفضل إلى كرسي الرئاسة في مصر

أكد السياسي المصري حمدين صباحي دعمه لمنصب الرئاسة أي وجه سياسي من الحركة المدنية أو المعارضة ويتوفر فيه حس المسؤولية وألا يكون محسوبا على الإخوان المسلمين أو يتلقى تأييدا منها.

علق السياسي البارز صباحي، ردا على موقفه من الانتخابات الرئاسية، أنه على الرغم من اختلافه مع النظام الحاكم وسياساته، إلّا أنّه سوف يدعم أي وجه سياسي مُخضرم ينتمي للحركة المدنية أو للمعارضة بشكل عام.

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وأضاف: "على أن تتوافر فيه الشروط الموضوعية التي يجب أن تتوفر فيمن يتصدى لموقع المسؤولية وبكل تأكيد يجب أن يكون هذا الوجه ليس من الوجوه المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين أو يتلقى تأييدا أو دعما منها لأننا في خصومة معها".

وبالتالي أوضح أن الحركة المدنية لم تناقش بعد موقفها من دعم مرشح بعينه لأن هناك أكثر من شخص ينتمي لها وينوي الترشح "وإذا أقدم أكثر من مرشح ينتمي لها أتوقع أننا سندعمهم جميعا مع احتفاظ كل كيان مؤسس للحركة في حقه في دعم مرشح بعينه ينتمي لهذا الكيان".

وفي تعليقه على مخرجات الحوار التي عرضت على رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قال صباحي إنه يثمن استجابة الرئيس السريعة لهذه المخرجات وقراره بدراستها من المؤسسات المعنية.

يُشار إلى أنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن موعد رسمي لإجراء الانتخابات الرئاسية في مصر بشكل نهائي، ولكن الدستور المصري وفي المادة 140 منه، ينص على أنه تبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية الجديدة قبل 120 يوما من انتهاء الفترة الرئاسية الحالية التي تنتهي في 1 أبريل 2024.

المصدر: مصر تايمز