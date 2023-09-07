"الحزب المصري الديمقراطي": لدينا تخوفات مشروعة من أي انتقام عقب الانتخابات الرئاسية (فيديو)

أكد رئيس "الحزب المصري الديمقراطي" فريد زهران، أن الحزب يمر بحالة إرهاصات سياسية واختلاف في الأراء وتخوفات حول الموقف من الترشح للانتخابات الرئاسية.

إقرأ المزيد

وقال فريد في تصريحات صحفية يوم الخميس: "نحن في موقف لا نحسد عليه والحزب يموج بصراع داخلي للدفع بمرشح ولدينا تخوفات بأن اللحظة السياسية غير مناسبة، والبعض الآخر لديه تخوفات كبيرة على فريد زهران وعلى الحزب من أي انتقام عقب الانتخابات الرئاسية".

وأضاف أنها تخوفات مشروعة نتيجة الأوضاع السابقة، فهي نوع من أنواع المخاطرة، على حد قوله.

وأكد زهران أن الحزب حتى اللحظة الحالية لم يصل إلى قرار حول الدفع بمرشح لانتخابات الرئاسة، موضحا أن هناك أراء كثيرة ترغب في المشاركة وأنه ليس من السهل اتخاذ القرار.

إقرأ المزيد

وتساءل قائلا: "كيف نشارك في ظل كل هؤلاء المحبوسين على ذمة قضايا الرأي؟.. نحن على استعداد للمشاركة وتقبل المخاطرة حتى لو كانت الأجواء غير مناسبة 100٪؜ بشرط أن تعود بالنفع على الناس فنحن حزب معارض".

وقال زهران "إن التساؤلات التي تطرح داخل الحزب هي كيف ستترشح؟.. فأنا أتقدم كبديل للنظام الحالي بقوانينه واتجاهاته".

واختتم قائلا: "أتمنى ألا نكون ممنوعين من المشاركة وأن يتوفر الحد الأدنى من ضمانات نزاهة الانتخابات".

وحول موقف الحزب من الإخوان قال زهران: "موقفنا من الإخوان متشدد وكنا في مواجهتهم وخصومة سياسية منذ 25 يناير 2011، كما كنا في مقدمة جبهة الإنقاذ التي ساهمت في إسقاط نظام الإخوان المسلمين".

المصدر: موقع "مصر تايمز"