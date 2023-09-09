لواء مصري يعلق لـRT على مزاعم إسرائيلية بخصوص "الوثائق السرية لحرب أكتوبر"

علق مدير الشؤون المعنوية الأسبق بالجيش المصري اللواء سمير فرج على "وثائق وصور سرية عن حرب أكتوبر عام 1973" نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال اللواء دكتور سمير فرج لـRT، "بمناسبة مرور 50 عاما على حرب السادس من أكتوبر عام 1973"، ردا على مزاعم إسرائيل وترويجها أنها ستنشر صورا سرية لم تنشر من قبل وفيديوهات للحرب وتزعم أن مراسليها قاموا بتصويرها: "إحنا بنعمق وهذا ردا على فشل إسرائيل ولجنة إجرانات نتيجة لما حدث من قصور من الجانب الإسرائيلي في الحرب، وقامت إسرائيل بعمل لجنة للتحقيق برئاسة القاضي"اجرانات" رئيس المحكمة العليا في إسرائيل ولذلك سميت اللجنة على اسمه، وفي المستوى الإعلامي سميت لجنة التقصير للبحث عن من هو مقصر في الحرب".

إقرأ المزيد

وتابع قائلا: "للأسف لم يصدر حتى الآن التقرير النهائي، وكل ما صدر عبارة عن عناوين لم تخرج فيها إدانه لأي أحد، وكل ما صدر هو عزل رئيس الأركان الإسرائيلي خلال حرب أكتوبر".

وكشف الخبير العسكري المصري أن اللجنة أثبتت خطأ رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي لعدم توقعه أو إعطائه لرأي يجزم بأن هناك حربا قادمة من مصر وسوريا ضد إسرائيل، مضيفا أنه و"لهذا السبب لم تعلن "لجنة اجرانات" تقريرها النهائي حول الحرب حتى الآن، لأنه يؤكد خطأ غولدا مائير وموشيه ديان لاقتناعهما بعدم شن مصر وسوريا أي هجوم، ولم يقوما بإعلان التعبئة العامة".

وختم بالقول "لذلك إسرائيل لم تصدر حتى الآن نتائج تحقيق لجنة اجرانات ورغم أن الصحيفة الإسرائيلية أخذت حكما قضائيا بنشر تقرير لجنة اجرانات إلا أن هذا التقرير لم ينشر حتى الآن ولذلك أيضا لم تنشر قرارات لجنة اجرانات والتى أوصت بعزل رئيس الأركان الإسرائيلي إبان حرب أكتوبر وعدم تقلده أي مناصب سياسية في الدولة وهاجمت اثنين حسب الإعلام الإسرائيلي غولدا مائير رئيسة الوزراء الإسرائيلية والتي لم تعلن التعبئة العامة حتى بعد بدء الحرب ومدير المخابرات الإسرائيلية الذي لم يكتشف أي دلائل عن وجود نية من مصر وسوريا للحرب مع إسرائيل".

المصدر: RT