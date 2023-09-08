خلال استقبال دي ميستورا.. الخارجية المغربية تحدد شرطا لحل قضية الصحراء الغربية

ذكرت الخارجية المغربية في بيان يوم الجمعة، أن أي حل سياسي لقضية الصحراء الغربية ينبغي أن يقوم بشكل حصري على الخطة المغربية للحكم الذاتي.

وقالت الوزارة إن وزير الخارجية ناصر بوريطة استقبل موفد الأمم المتحدة للصحراء الغربية في ختام زيارته الأولى لهذه للمنطقة، وأجرى مباحثات مع مبعوث الأمم المتحدة للصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا.

تباحث السيد ناصر بوريطة، اليوم بالرباط، مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، السيد ستيفان دي ميستورا.https://t.co/TOLUUQAMmlpic.twitter.com/8tNGQExQhz — الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) September 8, 2023

وذكر بلاغ لوزارة الخارجية أن زيارة دي ميستورا للمملكة تندرج في إطار جولة في المنطقة من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية للموائد المستديرة بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، وذلك طبقا لقرارات مجلس الأمن الأممي، وخاصة القرار 2654 المصادق عليه في 27 أكتوبر 2022.

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وأوضح المصدر ذاته أن هذه المحادثات جرت بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال.

ويضيف البيان أن الوفد المغربي ذكّر بثوابت موقف المغرب، كما جدد التأكيد عليها الملك محمد السادس في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 47 للمسيرة الخضراء يوم 6 نوفمبر 2022، من أجل حل سياسي قائم بشكل حصري على المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة.

وذكر البيان أن ستيفان دي ميستورا قام بزيارة إلى العيون والداخلة حيث أجرى سلسلة لقاءات مع المنتخبين، والشيوخ، والأعيان المحليين، والفاعلين الاقتصاديين، كما أجرى لقاءات مع ممثلين عن المجتمع المدني والشباب والنساء.

وأطلعوا جميعا المبعوث الشخصي على الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، والدينامية السياسية والديمقراطية التي تشهدها هاتين الجهتين.

كما قام المبعوث الأممي أيضا بزيارة للمشاريع الاستثمارية والبنيات التحتية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي.

المصدر: وكالة الأنباء المغربية