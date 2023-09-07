مصر.. إصابة 24 جنديا في حادث مروع

أصيب 24 جنديا مصريا في حادث انقلاب سيارة شرطة تابعة لقوات أمن أسيوط، على طريق أسيوط / القاهرة الصحراوي الشرقي.

وتلقت قوات الأمن إخطارا يفيد بانقلاب سيارة تابعة لقوات الأمن بالقرب من بوابة أسيوط بالطريق الصحراوي الشرقي ووجود مصابين.

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط مركز الفتح والمرور ودفعت هيئة الإسعاف ب 10 سيارات إسعاف وتبين من المعاينة والفحص انقلاب السيارة رقم" 3982 "لوري تابعة لقوات الأمن، وأسفر الحادث عن إصابة 24 مجندا تم نقلهم إلى مستشفى الشرطة والإيمان العام، وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.​

المصدر: مصراوي