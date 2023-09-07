مصر تستعد لإنشاء مترو جديد

وقع تحالف أوراسكوم للإنشاءات في مصر مع شركة Colas Rail عقد أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء مع الهيئة القومية للأنفاق لإنشاء مشروع مترو جديد في الإسكندرية بـ1.3 مليار يورو.

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وبحسب بيان من الشركة للبورصة المصرية الخميس، يمتد هذا المشروع لمسافة 21.7 كيلومتراً ويضم 20 محطة لربط وسط مدينة الإسكندرية بمدينة أبو قير الشمالية الشرقية.

وأضافت الشركة أنه سيتم توفير التمويل من قبل بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB).

وأوضحت الشركة، أن هذا المشروع يأتي بالتعاون بين أوراسكوم للإنشاءات و Colas Rai حيث تعاون الشركتين في مشروعات سابقة، مثل مترو القاهرة الكبرى.

وكانت الجريدة الرسمية في مصر قد نشرت قرار الرئيس المصري في شهر إبريل الماضي بالموافقة على قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 250 مليون يورو على شريحتين، لمشروع إنشاء مترو إسكندرية أبو قير.

وقال مصدر بوزارة النقل المصرية إن طرح المرحلة الأولى من مشروع مترو الأنفاق بمحافظة الإسكندرية فى مراحله النهائية حاليا، حيث من المنتظر بدء الطرح والتعاقد مع التحالف الفائز لتنفيذ المشروع خلال الفترة القليلة القادمة، متوقعا أن يتم ذلك الشهر الجارى على أقصى تقدير.

وأضاف المصدر في وقت سابق لجريدة "الشروق" المصرية أن مترو الإسكندرية (أبو قير – الكيلو 21)، الذى يبلغ طوله وفقا لمخطط الوزارة 43.2 كيلو متر، سيتم تنفيذه على على ثلاث مراحل منفصلة، مقسمة إلى المرحلة الأولى تمتد من أبو قير حتى محطة مصر بالإسكندرية بطول 21.7 كيلو متر، والمرحلة الثانية تمتد من محطة مصر حتى المكس بطول 8 كيلومترات، والمرحلة الثالثة تمتد من المكس حتى الكيلو 21 بطول 13.5 كيلومتر.

وأشار المصدر إلى أن التحالف الفائز سيتولى تنفيذ الأعمال المدنية والأنظمة وتوريد الوحدات المتحركة للمشروع، لافتا إلى أن خط المترو سيتم مده إلى منطقة أبو قير الجديدة لتحقيق الربط مع شبكة القطار الكهربائى السريع مستقبلا.

وكانت الوزارة قد أعلنت مؤشرا عن المسار النهائى للمشروع ليضم 20 محطة، وهى (أبو قير ـ طوسون ـ المعمورة ـ الإصلاح ـ المندرة ـ المنتزه ـ العصافرة ـ ميامى ـ سيدى بشر ـ محمد نجيب ـ فيكتوريا ـ غبريال ـ السوق ـ الظاهرية ـ كفر عبده ـ سيدى جابر ـ سبورتنج ـ الحضرة ـ باب شرق ـ محطة مصر).

وذكر المصدر أن مخطط المشروع يتضمن إنشاء 12 محطة علوية و11 سطحية ومحطة واحدة فى نفق مفتوح بطول 13.2 كيلومتر، بهدف زيادة السرعة التشغيلية وعدد المحطات والطاقة الاستيعابية وتقليل زمن الرحلة.

المصدر: وكالات + RT