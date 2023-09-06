السفير السعودي لدى إيران: تطوير التعاون بين طهران والرياض من أولويات السياسة الخارجية للملكة

أكد السفير السعودي لدى طهران عبد الله العنزي، على تطوير التعاون بين إيران والمملكة، معتبرا إياه من أولويات السياسة الخارجية للرياض.

هذا وتسلم وكيل وزارة الخارجية السعودية لشؤون المراسم عبد المجيد السامري اليوم الأربعاء، نيابة عن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، نسخة عن اوراق اعتماد علي رضا عنايتي، السفير الإيراني لدى الرياض.

وأمس الثلاثاء، وصل السفير السعودي، عبد الله العنزي، إلى طهران لمباشرة مهام عمله، تزامنا مع زيارة السفير الإيراني علي رضا عنايتي إلى الرياض.

ولدى وصوله إلى طهران، رأى عبد الله العنزي أن تطوير التعاون بين الرياض وطهران يعتبر أفقا سياسيا للسعودية 2030، والذي يعزز مبادئ حسن الجوار والتفاهم والحوار البناء والهادف ويخلق الثقة المتبادلة بين البلدين الشقيقين.

وكانت إيرن والسعودية قد اتفقتا خلال مفاوضاتهما في العاصمة الصينية بكين على استئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بينهما منذ 7 سنوات وأعلن هذا الاتفاق رسميا 11 مارس الماضي.

المصدر: "إيران برس" + RT