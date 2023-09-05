اشتية يدين الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيات ويطالب بتقديم الجناة للعدالة الدولية

دان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الثلاثاء الانتهاكات الإسرائيلية بحق نساء فلسطينيات في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، واصفا إياها بـ "المشينة".

وشدد اشتيه في بيان على أن "هذه الانتهاكات تعكس مستوى الانحدار الذي وصلت إليه ممارسات الاحتلال الإجرامية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، دون أدنى التفاتة للقوانين والشرائع الدولية".

وقال اشتية تعقيبا على ما كشفت عنه منظمات حقوقية إسرائيلية من تعرية مجندات في الجيش الإسرائيلي لمواطنات فلسطينيات في مدينة الخليل: "إن انتهاك حرمة بيوتنا والمس بنسائنا عمل مستفز ومشين وفعل فظيع لا يمارسه سوى من تجردوا من الأخلاق والقيم الإنسانية".

ودعا دول العالم لإدانة تلك الانتهاكات الفظيعة، وتقديم الجناة للعدالة الدولية.

وحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس"، أجبرت مجندتان ملثمتان في الجيش الإسرائيلي، كانتا تحملان السلاح ويرافقهما كلب مدرب على الهجوم، خمس نساء فلسطينيات في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، على خلع ملابسهن بالكامل، كل واحدة على حدة، والتجول أمامهما عاريات، في أعقاب مقابلة النساء وأفراد من العائلة الفلسطينية.

المصدر: وكالة وفا الفلسطينية