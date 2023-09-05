لماذا يذكر السيسي المصريين بأحداث 2011 والخسائر الفادحة؟

يذكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في بعض خطاباته المصريين بما حدث في عام 2011، وخسارة مصر مليارات الدولارات بسبب قيام الثورة.

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وقال عضو مجلس النواب المصري عصام العمدة في تصريحات لـRT، إن حديث الرئيس المصري بخصوص ثورة يناير 2011 وخسارة مصر 400 مليار دولار نتيجة تداعيات هذه الثورة التي خرج فيها الشعب المصري ليبحث عن تحسن في مستوى المعيشة، ولكن تم استغلال هذا الهدف من جانب قوى الشر مما أفقد الاقتصاد المصري هذا الرقم الكبير جدا.

وتابع: "عندما تولى الرئيس المصري المسؤولية وجد نفسه أمام شبه دولة وتم انفاق 10 تريليون جنية لتحسين البنية التحتية وتوفير حياه كريمة للمواطنين، ولكن كل هذا الانفاق ذهب سدى ولا يشعر المواطن البسيط بتحسن واضح في مستواه المعيشي نتيجة الزيادة السكانية الرهيبة التي تلتهم كل شيء وكل تحسن في مؤشرات الإقتصاد المصري".

ونوه بأنه يجب أن يدرك الشعب المصري في المرحلة القادمة أن عليه ألا ينساق مع دعوات التغيير، وأن يراجع الشعب المصري نفسه ويدرك أن الزيادة السكانية هي التحدي الأكبر في المرحلة القادمة.

وأشار البرلماني المصري إلى انه يجب على الدولة المصرية اتخاذ سياسات جديدة في مجال تنظيم الأسرة وزيادة الوعي لدى الشعب المصري البسيط الذي تحمل الكثير وما زال يتحمل من أجل بناء جمهورية جديدة قادرة على مواجهة التحديات والمؤامرات التي تحيط بنا من كل جانب مع الحفاظ على مسيرة الإصلاح الاقتصادي وزيادة الإنتاج وتوطين الصناعة المصرية وهذا هو النهج الذي اتخذته الدولة المصرية في المرحلة السابقة، ويجب العمل على التوسع في توطين الصناعة وتقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الإستراتيجية، وكذلك زيادة دور جهاز حماية المستهلك في مراقبة الأسواق والسيطرة على الزيادة الرهيبة والغير المبررة في أسعار كافة السلع.

وكان السيسي قد قال إن مصر أنفقت خلال الـ 10 السنوات الماضية 10 تريليونات جنيه على البنية الأساسية اللازمة لمواجهة الزيادة السكانية في مصر.

وأضاف الرئيس المصري خلال المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية، أن المواطنين خرجوا إلى الشارع في 2011 بسبب تردي الأوضاع وهو أمر لا يمكن فصله عن الزيادة السكانية، الأمر الذي أضاع على الدولة 400 مليار دولار.

وأوضح: "المصريين خرجوا في 2011 عشان لم تقدم الدولة لهم المطلوب، ولكن الجميع يجب أن يعلم أن قدرات الدولة لا تستطيع أن تقدم لهم أكثر مما كان".

وأوضح: "نعمل ثورة والدولة تخسر 400 مليار دولار، موضحا أن الدولة هي أحوج ما يكون لكل دولار فيها".

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم