"نعمل ثورة ونخسر".. السيسي يتحدث عن 2011 ويحذر

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مصر أنفقت خلال الـ 10 سنوات الماضية 10 تريليونات جنيه على البنية الأساسية اللازمة لمواجهة الزيادة السكانية في مصر.

إقرأ المزيد

وأضاف الرئيس المصري خلال المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية، أن المواطنين خرجوا في 2011 بسبب تردي الأوضاع وهو أمر لا يمكن فصله عن الزيادة السكانية، الأمر الذي أصاغ على الدولة 400 مليار دولار.

وأوضح: "المصريين خرجوا في 2011 عشان لم تقدم الدولة لهم المطلوب، ولكن الجميع يجب أن يعلم أن قدرات الدولة لا تستطيع تقديم لهم أكثر مما كان".

وأوضح: "نعمل ثورة والدولة تخسر 400 مليار دولار، موضحا أن الدولة في أحوج ما يكون لكل دولار فيها".

وأضاف: "أرفض حرية تعداد المواليد داخل الأسرة، وأن التنمية والتغيير الحقيقي يأتي بالتكاتف بين أطياف الشعب وليس بهدم مؤسسات الدولة مثلما حدث من قبل، مشيرا إلى أن الدولة المصرية رغم كافة الأزمات استطاعت أن تصمد أمامها".

المصدر: وسائل إعلام مصرية