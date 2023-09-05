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السيسي يحذر من مشكلة كبيرة في مصر وعموم إفريقيا

أخبار العالم العربي

السيسي يحذر من مشكلة كبيرة في مصر وعموم إفريقيا
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الزيادة السكانية تمثل مشكلة كبيرة للكثير من الدول، وأن عدد سكان إفريقيا سيصل خلال سنوات قليلة إلى 1.6 مليار نسمة.

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وكشف الرئيس المصري خلال المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية في القاهرة، أن مصر ليست بمفردها تعاني من الزيادة السكانية، ولكن هناك دول كثيرة تعاني، ولذلك العمل على الحد من الزيادة السكانية أمر مطلوب.

وأوضح أن الزيادة السكانية تعتبر واحدة من أخطر القضايا التي تواجه الدولة، مشيرا إلى استعداد مصر لتنظيم مؤتمر دولي عن السكان كل عام.

وأكد الرئيس السيسي، أن مسألة تنظيم مؤتمر سنوي للسكان أمر في منتهى الأهمية، مشددًا على أن مصر بمواردها التى لا تعد كبيرة تستطيع التعايش مع كل هذه الزيادة السكانية.

وقال إن عدد سكان قارة إفريقيا سيصل خلال سنوات لأكثر من 1.6 مليار نسمة في ظل محدودية الموارد، مشيرا إلى أهمية وضع حلول عملية لمواجهة الزيادة السكانية.

المصدر: RT

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