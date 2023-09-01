وزير مصري: كنت مشفقا للغاية على "الفريق" عبد الفتاح السيسي في أحداث 2011 وبيان 3 يوليو

قال وزير النقل المصري، الفريق مهندس كامل الوزير، إنه "وقت أحداث 2011، وبيان 3 يوليو، كان مشفقا للغاية على الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان فريق أول حينها".

وخلال لقائه ببرنامج "حقائق وأسرار"، أوضح الوزير أن "الفريق أول عبد الفتاح السيسي كان يتصدى لفصيل خطير جدا، يُفشل أي شخص يعمل معه".

وأضاف: "الفريق السيسي لم يكن يرغب في أن يكون رئيسا لمصر في يوم من الأيام".

وأشار الوزير إلى أن "بيان 3 يوليو كان بالتوافق الكامل مع كل القوى الوطنية"، مؤكدا أن "الجيش نفذ قرار الشعب فقط والحركات الثورية".

المصدر: "صدى البلد"