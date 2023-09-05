السودان.. انفجارات عنيفة تهز الخرطوم وتجدد الاشتباكات في أم ردمان

أفاد مراسل RT بتجدد الاشتباكات صباح اليوم الثلاثاء بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في منطقة أم درمان القديمة التي تحولت إلى مسرح للمواجهات اليومية بين الطرفين.

وقال مراسلنا إن الاشتباكات تجددت بشكل عنيف صباح اليوم بين الجيش السوداني والدعم السريع في منطقة أم درمان القديمة في محاولات من الجانبين للانتشار أكثر وتوسعة نقاط السيطرة على المواقع المتاخمة لجسر شمبات الذي تسعى الأطراف المتحاربة لوضع يدها عليه لأهميته الاستراتيجية وهو جسر يربط بين مدينتي أم درمان والخرطوم بحري ويمثل خط توفير الجنود والعتاد من الناحية الغربية.

أما في الخرطوم فقدت هزت انفجارات عنيفة ومتتالية أطلقتها مدفعية الجيش باتجاه مواقع مختلفة لقوات الدعم السريع حول محيط منطقتي أرض المعسكرات والمدينة الرياضية الواقعتين جنوب شرق العاصمة الخرطوم.

هذا وكشف يوسف عزت مستشار قائد قوات الدعم السريع في تصريحات صحفية بأنهم لا يسعون لتأسيس سلطة بديلة، موضحا أن رؤيتهم تتمثل في إيقاف الحرب ومشاركة السودانيين في الحكم.

المصدر: RT