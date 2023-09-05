القوات المسلحة السودانية تعتزم تسليم الصليب الأحمر 230 عنصرا من قوات الدعم السريع

أعلنت القوات القوات المسلحة السودانية بقيادة عبد الفتاح البرهان عن تسليم الصليب الأحمر 230 عنصرا من قوات الدعم السريع.

وقالت القوات المسلحة السودانية في "تعميم صحفي" أصدرته الاثنين أنها تواصلت مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن تسليم "عناصر من المليشيا المتمردة".

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وقال التعميم أنه "اتباعا للقانون الدولي الإنساني وأعراف الحرب، تواصلت القوات المسلحة السودانية مع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالبلاد لتسليم 30 فردا من عناصر المليشيا المتمردة (من القصر) الذين تم أسرهم بواسطة قواتنا خلال المعارك التي دارت منذ إندلاع التمرد".

وأةضح التعميم أنه سيتم تسليم عناصر الدعم السريع في "أم درمان فور تلقي الرد من ممثلي المنظمة الدولية الذين تمت مخاطبتهم بهذا الشأن".

وأوضح تعميم القوات المسلحة أنه "سيتم أيضا تسليم مجموعة أخرى تتكون من 200 متمرد (من غير القصر) عند إكتمال الترتيبات اللازمه مع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

المصدر: سونا