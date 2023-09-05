قتيل وجريح خلال حملات دهم وتفتيش للجيش الإسرائيلي في يعبد وطولكرم ورام الله (فيديو+ صور)

قتل شاب وأصيب آخر خلال حملات دهم وتفتيش شنها الجيش الإسرائيلي في يعبد وطولكرم ورام الله، فيما تم اعتقال العديد من الفلسطينيين.

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وأعلن مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم صباح اليوم الثلاثاء، عن مقتل الشاب عايد سميح أبو حرب (19 عاما) من مخيم نور شمس، وإصابة آخر بجروح حرجة، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم نور شمس، شرق المدينة.

واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي مدعومة بجرافتين عسكريتين المخيم، وتمركزت في حارة المحجر، وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين ونشرت قناصتها على أسطحها.

كما دمرت الجرافات الشارع الرئيسي المحاذي لمدخل مخيم نور شمس، شارع نابلس، وعددا من المركبات المتوقفة في حارة المحجر.

ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان والجنود، الذين أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام باتجاههم.

وأمس الاثنين، اندلعت مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في قرية دير ابزيع، غرب رام الله، دون وقوع أي إصابات.

وكان الجيش الإسرائيلي قد نصب حاجزا عسكريا قبيل الاقتحام بين قريتي عين عريك ودير ابزيع، ما تسبب بإعاقة حركة المواطنين.

كما، اقتحم الجيش قرية يعبد جنوبي جنين، وسط مواجهات مع الشبان الفلسطينيين، شهدت إلقاء زجاجات حارقة قابلها إطلاق الجنود للأعيرة النارية والقنابل الصوتية.

وأسفرت عبوة ناسفة يدوية الصنع عن تعطيل آلية عسكرية أثناء عملية انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT+ وكالات