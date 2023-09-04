إسرائيل تزعم إحباط عملية تهريب مواد متفجرة من قطاع غزة ضمن شحنة ملابس

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية مساء اليوم أنه خلال التفتيش الأمني ​​للبضائع القادمة من قطاع غزة إلى معبر كرم أبو سالم تم العثور على مواد متفجرة عالية المفعول على متن ثلاث شاحنات.

وأكدت الوزارة أن المواد كانت موضوعة في ملابس لماركات أزياء عالمية، حيث عثر عليها داخل بطانة الملابس، وتم ضبط البضاعة وفتح تحقيق بالعملية.

وأفاد مدير اللجنة الرئاسية لتنسيق دخول البضائع روحي فتوح بأن الجيش الإسرائيلي أبلغ الجانب الفلسطيني بوقف جميع الصادرات من قطاع غزة حتى إشعار آخر.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تربط بين محاولة تهريب المتفجرات والمظاهرات على حدود غزة وموجة العمليات في الضفة وأيضا إطلاق الطائرات المسيرة باتجاه قطاع غزة ويحملون حركة حماس المسؤولية.

وقالت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع: "الاحتلال أبلغنا بقرار الحكومة بوقف الصادرات بكل أنواعها من غزة عبر كرم أبو سالم ابتداء من يوم غد الثلاثاء 05/09/2023 وحتى إشعار آخر".

ويعتبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم) المعبر التجاري الوحيد الذي يربط قطاع غزة تجاريا بإسرائيل والضفة الغربية.

المصدر: RT