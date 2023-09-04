لواء مصري يكشف بوابة الهجوم على مصر وطريقة تأمينها

كشف الرئيس السابق لجهاز الاستطلاع بالجيش المصري اللواء سمير فرج، عن عدد الأنفاق التي كانت في سيناء وغزة، وأن سيناء شهدت فترات عصيبة.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد"، تزامنا مع تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول سيناء، أن سيناء شهدت فترات عصيبة بسبب الإرهاب، حيث كان هناك 2000 نفق بين سيناء وغزة، مشيرا إلى "وجود مراكز قيادة بجانب تلغيم طرق وإطلاق الرصاص على السيارات وغير ذلك من صور الإرهاب، الذي تمكنت الدولة من القضاء عليه".

ولفت إلى أن أهالي بدو سيناء لعبوا دورا كبيرا في دعم جهود القوات المسلحة والشرطة رغم تهديدات الإرهابيين لهم، مؤكدا أن التنمية بدأت فور القضاء على الإرهاب.

وقال إن سيناء دائما ما كانت بوابة الهجوم على مصر، والدولة اعتمدت على تأمين سيناء من خلال الانخراط في عملية تنمية شاملة.

وتحدث عن المشروعات التي تم تنفيذها مثل "بحيرة البردويل" التي تعتبر من أفضل خمس بحيرات على مستوى العالم من حيث جودة الأسماك، موضحا أنه تم إنشاء 100 مركب مزودة بالرادات لاصطياد الأسماك ومن ثم تصديرها للخارج.

وأفاد بأنّ الدولة توسعت في إنشاء المدن الجديدة ضمن عملية تنمية سيناء، مشيرا إلى استحداث نصف مليون فدان في سيناء، ما سيؤدي إلى تغيير الطبيعة الديمغرافية هناك.

وأوضح أن الرئيس السيسي أكد على أن تأمين سيناء يكون من خلال تعميرها، مبينًا أن الرئيس السيسي تسلم تأمين سيناء، منذ أن كان مديرًا للمخابرات الحربية بعدما كان تأمينها من مهام وزارة الداخلية.

المصدر : الشروق