نشر صورة الإسرائيلي صاحب الحركة المستفزة في سيناء

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورة الإسرائيلي الذي اعتقلته السلطات المصرية مؤخرا في سيناء قبل ترحيله، على خلفية قيامه بحركات استفزت سكان المنطقة.

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وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن السلطات المصرية أطلقت سراح إسرائيلي اعتقلته في سيناء السبت، بعد رفعه علم حركة دينية يهودية متطرفة ينتمي لها، وإثارته غضب السكان.

ووفق القناة 13 الإسرائيلية، فقد واجه الإسرائيلي اليميني المتشدد ناهوراي تيمسيت مشكلة مع رجال الشرطة المصريين بعد التلويح بعلم "حباد" المتطرفة في سيناء.

وكان المتطرف الإسرائيلي قد لف نفسه بعلم حركة "حاباد" اليهودية المتشددة، ودخل في مواجهة مع سكان محليين في سيناء، وتحولت المواجهة إلى استفزاز في النهاية تم اعتقاله وتقديمه أمام قاض لتمديد فترة حبسه على ذمة التحقيقات.

وقال الموقع العبري إنه تم التعامل مع القضية من قبل القنصل الإسرائيلي في مصر وقسم الإسرائيليين في الخارج والذي كان على اتصال بأفراد عائلته حتى تم إطلاق سراحه صباح اليوم إلى إسرائيل.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية