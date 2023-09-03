السعودية..الداخلية تصدر بيانا بشأن مقطع متداول لشخصين يعتديان على آخر بسلاح أبيض منذ عام (فيديو)

أصدرت وزارة الداخلية السعودية يوم السبت، بيانا أمنيا بشأن القبض على شخصين ظهرا في محتوى مرئي وهما يعتديان على آخر بسلاح أبيض منذ عام بسبب خلاف بينهما.

ونشر حساب "الأمن العام" السعودي في منصة "إكس"، مقطع فيديو لحادثة الاعتداء، حيث أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، أن المقبوض عليهما ظهرا في محتوى مرئي متداول لواقعة الاعتداء، وهربا بعد الاعتداء من حادث مروري بمركبة مُستأجرة.

وأفاد بأن المُعتدى عليه لم يتقدم ببلاغ للجهات الأمنية وقت وقوع الحادث، في حين تم القبض على المتهمين لاحقا في قضايا ترويج مخدرات.

🎥 | شرطة منطقة القصيم:

حادث اعتداء شخصين على آخر منذ عام .. وتم القبض عليهم لاحقًا في قضايا ترويج مخدرات . pic.twitter.com/zzSkGpHdes — الأمن العام (@security_gov) September 2, 2023

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مفطع الفيديو، حيث علق أحدعم قائلا: "الحمد لله على نعمة هذا البلد والأمن والآمان وحكومته..لا يضيع حق فيه"، وأضاف آخر: "الله يعزها دولة".

المصدر: RT