وسائل إعلام: السعودية تلبي استغاثة سفينة تحمل علم إيران بالبحر الأحمر

أفادت قناة "العربية" بأن السعودية لبت اليوم الخميس، نداء استغاثة من سفينة تحمل علم إيران في البحر الأحمر.

وأوضحت القناة أن السفينة التي تحمل علم إيران، طلبت الاستغاثة بعد إصابة أحد أفرادها.

وتمت الإشارة إلى أن المصاب يحمل الجنسية الإيرانية، وأن الإصابة كانت تستوجب نقله إلى المستشفى لعلاجه.

جدير بالذكر أنه بعد اتفاق البلدين بوساطة صينية على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما، أعادت إيران في 6 يونيو فتح سفارتها في الرياض.

وعينت طهران سفيرها السابق لدى الكويت علي رضا عنايتي سفيرا جديدا لها لدى الرياض.

المصدر: RT