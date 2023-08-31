الجيش السوداني يقصف الدعم السريع بمحيط القصر الجمهوري في الخرطوم

قصف الجيش السوداني اليوم الخميس مواقع تمركز قوات الدعم السريع في محيط القصر الجمهوري وسط العاصمة الخرطوم.

إقرأ المزيد

وأفاد مراسل RT، بأن الطائرات الحربية التابعة للجيش، قصفت عددا من نقاط تمركز قوات الدعم السريع في مناطق الطائف والرياض جنوب شرق العاصمة الخرطوم. مضيفا أنه تم رصد تصاعد كبير لأعمدة الدخان الناتجة عن الهجوم.

كما نفذت مقاتلة حربية غارة جوية على مناطق تمركز عناصر قوات الدعم السريع في منطقة سوبا شرقي المدينة.

أما في أم درمان، فقد جرت اشتباكات متقطعة، وسماع أصوات إطلاق نار بين الجيش والدعم السريع في أحياء المدينة القديمة، وسط تحليق كثيف لطائرات الاستطلاع التي تحاول إجراء عمليات مسح جوي لقوات الدعم قبل تنفيذ ضربات عسكرية تجاهها.

المصدر: RT