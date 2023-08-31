"الدعم السريع": انحياز حركة "تمازج" لنا سيشكل نقلة نوعية (فيديو)

أعلنت قوات الدعم السريع أن انحياز حركة "تمازج" لها، سيشكل نقلة نوعية في سير القتال ضد قوات الجيش السوداني.

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وأكدت الدعم السريع في بيان لها اليوم الخميس على أن "الموقف الوطني العظيم الذي أظهرته حركة تمازج وغيرها من الشرفاء في القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وحركات النضال الثوري، سيحسم هذه المعركة لصالح شعبنا ويؤسس لبناء دولة المواطنة والحقوق المتساوية التي تقوم على احترام تنوع الشعوب السودانية التي عانت من ويلات الظلم والتهميش".

وأشار البيان إلى أن "تعاون قادة القوات المسلحة وتنفيذهم لأجندة النظام البائد في العودة للسلطة، سيدفع بالمزيد من الشرفاء لقطع الطريق أمام المساعي المكشوفة للفلول والتي تهدف إلى تفكيك وتقسيم بلادنا على أسس إثنية وجهوية، وهذا ما لن نسمح بتكراره".

وفي وقت سابق، أعلنت حركة "تمازج" انضمام قواتها للدعم السريع، ما يعني انسحابها عمليا من الكتلة الديمقراطية في تحالف الحرية والتغيير المعروف أنها دعمت سياسيا قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان قبل اندلاع الحرب، ومثلت الجبهة المقابلة للمجلس المركزي في الحرية والتغيير الذي تمسّك بتسليم الجيش السلطة.

تؤكد قوات الدعم السريع، إن انحياز حركة تمازج بكامل قواتها وعتادها العسكري، سيشكل دفعة نوعية لقواتنا في معركتهم ضد مليشيا البرهان وفلول النظام البائد الذين أشعلوا هذه الحرب وتسببوا في دمار البلاد وأشاعوا فيها الظلم والفساد والمحسوبية طيلة الثلاثون عاماً الماضية وما زالوا يحلمون… pic.twitter.com/iZUhQMxvNH — Rapid Support Forces - قوات الدعم السريع (@RSFSudan) August 30, 2023

وتأتي خطوة "تمازج" عقب تقارير قالت إن القيادات الأربع التي قام زعيم حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم قبل أيام بفصلها من الحركة، قررت الانضمام والعناصر القتالية الموالية لها إلى الدعم السريع، في وقت توالت فيه معلومات حول خيبة أمل الجيش في استمالة العديد من القبائل العربية والإفريقية للانضمام إلى صفوفه.

المصدر: RT