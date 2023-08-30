الجيش الجزائري يضبط كميات كبيرة من "الكيف المعالج" عند حدوده مع المغرب

أعلن الجيش الجزائري أنه أحبط محاولات إدخال أزيد من 800 كيلوغرام من "الكيف المعالج" عبر الحدود مع المغرب، وتوقيف 31 تاجر مخدرات، خلال عمليات عبر النواحي العسكرية في البلاد.

وتمكنت وحدات ومفارز الجيش الجزائري من إحباط محاولات إدخال 809 كيلوغرامات من الكيف المعالج، فيما تم ضبط (336075) قرصا مهلوسا، خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 أغسطس 2023 .

وحسب بيان لوزارة الدفاع في الجزائر: "أوقفت مفارز مشتركة للجيش بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية. 31 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 809 كيلوغرامات من الكيف المعالج. عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 336075 قرصا مهلوسا".

وأضافت الوزارة أنه "خلال عملية بحث وتفتيش بولاية بومرداس تمكنت مفرزة للجيش من كشف وتدمير مخبأ يحتوي على 20 قذيفة مضادة للدبابات. و12 قنبلة يدوية تقليدية الصنع، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة والمتفجرات وأغراض أخرى. فيما تم توقيف عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات منفصلة".

وورد في البيان أيضا:

ـ بكل من ولاية تمنراست وإن ﭭزام وبرج باجي مختار، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 506 أشخاص.

ـ تم ضبط 23 مركبة و133 مولدا كهربائيا و82 مطرقة ضغط و3 أجهزة للكشف عن المعادن. و65 طنا من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير. وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

ـ تم توقيف 19 شخصا آخرين وضبط 16 بندقية صيد و1 مسدس آلي و2070 خرطوشة بالإضافة إلى 3,62 قنطار من مادة التبغ. و23,12 طن من المواد الغذائية المعدة للتهريب.

ـ أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود تقدر بـ 61355 لترا بكل من برج باجي مختار وتبسة وسوق أهراس والطارف والوادي.

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المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية