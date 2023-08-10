الجزائر تعلن تفكيك شبكة دولية كبرى لتهريب المخدرات غربي البلاد

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن العناصر الأمنية بمدينة وهران غرب الجزائر فككت شبكة مختصة في التهريب الدولي للمخدرات، ومصادرة 60 كلغ من القنب الهندي كانت قادمة من المغرب.

وذكرت الوكالة الجزائرية، نقلا عن خلية الاتصال والعلاقات العامة لمصالح شرطة وهران، أن هذه العملية تمت من قبل عناصر فرقة البحث والتدخل.

وأوضحت أن الشبكة تعد "إحدى أكبر شبكات تهريب المخدرات من المغرب، وتنشط في مجال الإتجار بالقنب الهندي بالغرب الجزائري، كما تم توقيف عضوين منها بعد تحريات وتتبع لنشاط المشتبه فيه الأول".

وأضافت أنه "تم توقيف شخصين بعدما قدم الشخص الأول من مدينة حدودية محملا بشحنة من المخدرات على متن مركبة من أجل إبرام صفقة بيع المخدرات مع المشتبه فيه الثاني المقيم بوهران. ليتم حجز 59.5 كيلوغرام من القنب الهندي ومركبتين كانتا تستعملان في الإتجار وترويج المخدرات وأربعة هواتف نقالة".

وحسب المصدر نفسه فقد "تم تحويل المشتبه فيهما بعد انتهاء التحقيق أمام العدالة التي أصدرت قرارا بوضعهما رهن الحبس المؤقت. ووجهت لهما تهم نقل وشحن وتخزين وتسليم المخدرات بطريقة غير شرعية، وتبييض الأموال والتهريب على درجة من الخطورة، والمساس بالصحة والاقتصاد الوطني".

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المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية