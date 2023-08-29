مجلس السيادة السوداني: البرهان توجه إلى ‎مصر للقاء السيسي

توجه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان اليوم الثلاثاء إلى مصر، حيث سيجري مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تتناول تطورات الأوضاع في السودان والعلاقات الثنائية.

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كما سيتم بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين ودعمها وتطويرها بما يخدم شعبي مصر والسودان والقضايا ذات الإهتمام المشترك.

ويرافق البرهان خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، والفريق أول ميرغني إدريس سليمان، مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية.

وتعد هذه الزيارة، الأولى من نوعها للبرهان خارج بلاده منذ اندلاع الأزمة السودانية في 15 أبريل الفائت مع قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

وكانت مصادر لفتت لـRT بوقت سابق إلى أنه من المقرر أن يتوجه البرهان بعد لقائه السيسي، لزيارة السعودية والإمارات.



المصدر: RT