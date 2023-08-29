"السوريات ينجبن أكثر من الأردنيات".. الصحة تكشف عدد المواليد السوريين منذ بداية اللجوء

قالت وزارة الصحة الأردنية إن السوريات ينجبن أكثر من الأردنيات في المملكة، مشيرة إلى التحديات التي يواجهها القطاع الصحي نتيجة استضافته لحوالي مليون و300 ألف لاجئ سوري.

إقرأ المزيد

ولفت وزير الصحة فراس الهواري، إلى زخم الولادات التي تشكل ضغطا إضافيا غير مسبوق على البنى التحتية للوزارة من مستشفيات ومراكز صحية.

وأشار إلى الارتفاع بمعدل الإنجاب الكلي للسوريات اللاجئات ليصل إلى 4.7 مقارنة بمعدل إنجاب الأردنيات في سن الإنجاب الذي يبلغ 2.6، موضحا أن مجموع حالات الولادة المسجلة للسوريين منذ بدء أزمة اللجوء السوري بلغ حوالي 200 ألف ولادة.

وأطلقت الوزارة، أمس الاثنين، حملة إعلامية وطنية لتنظيم الأسرة، بالشراكة مع مشروع شركاء الصحة وتنظيم الأسرة، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأكد الهواري على أن إطلاق الحملة يأتي ضمن استراتيجية متكاملة وضعتها الوزارة لتعزيز صحة المرأة والطفل.

ولفت إلى أن الوزارة تقدم أكثر من 500 مركز صحي لخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، ضمن استراتيجيتها لرؤية التحديث الاقتصادي والإداري، وتحقيقا للتغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.

تجدر الإشارة إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، كانت قد أعلنت مؤخرا عن مغادرة 2582 لاجئا سوريا الأردن خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي عائدين إلى بلادهم.

واستضاف الأردن أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم نحو 655 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية، وذلك حتى 16 أغسطس 2023.

المصدر: خبرني