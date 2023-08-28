ليبيا.. اتحاد ثوار مصراتة يطالب بإسقاط حكومة الدبيبة وتشكيل حكومة مؤقتة

طالب اتحاد ثوار مصراتة بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتشكيل حكومة تسييرية يشارك فيها كل مكونات الشعب وتكون ذات اختصاصات محددة لمدة زمنية معينة.

وأكد الاتحاد في بيان له أنه غير معترف بحكومة الوحدة الوطنية وأن الحكومة لم تقم بالمهام المنوطة بها وهي الإعداد للانتخابات وصياغة الدستور.

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وطالب الاتحاد بمحاسبة كل من أخطأ في حق الشعب الليبي كائنا من كان حتى ينال جزاءه ويكون عبرة لمن بعده.

وحمل اتحاد ثوار مصراتة كل الساسة الموجودين الآن المسؤولية على ما حدث ويمكن أن يحدث من اختراقات أمنية ومهزلة سياسية قد تزيد من تعقيد المشهد.

ولفت إلى أن التركيبة الموجودة اليوم على الساحة الليبية والمتمثلة في الجهات التشريعية والتنفيذية لا تمثل إرادة وطموح الشعب بل أنها تخدم مصالحهم الشخصية.

وأشار اتحاد ثوار مصراتة إلى أن هذه التركيبة مرتبطة بأجندات خارجية وأكبر مثال على ذلك العلاقة مع إسرائيل.

RT

وأثار اللقاء الذي جمع الوزيرة الليبية مع نظيرها الإسرائيلي جدلا واسعا وانتقادات من جهات رسمية، حيث قال مصدر بحكومة الوحدة الوطنية الليبية لـ RT إن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، أقال نجلاء المنقوش من منصبها كوزيرة للخارجية بعد لقائها الوزير كوهين في روما، علما أنه تم فتح تحقيق بحق الوزيرة.

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ومساء الأحد، أصدرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الليبية بيانا أكدت من خلاله أن لقاء المنقوش مع الوزير الإسرائيلي في روما كان "عارضا وغير رسمي وغير مُعدّ مسبقا أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قد كشفت أن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، عقد لقاء سريا الأسبوع الماضي في العاصمة الإيطالية روما، مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش.

وذكرت الصحيفة أن هذا الاجتماع هو الأول على الإطلاق بين الوزيرين، بهدف بحث إمكانيات التعاون والعلاقات بين تل أبيب وطرابلس والحفاظ على تراث اليهود الليبيين.

كما أفادت "يديعوت أحرونوت" بأن إسرائيل وليبيا أجريتا خلال العقد الماضي اتصالات سرية من خلال وزارة الخارجية والموساد.

المصدر: RT