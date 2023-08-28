نفذ 19 عملية نصب واحتيال.. اعتقال منتحل صفة مسؤول عراقي كبير

قال مراسل RT في العراق، يوم الاثنين، إن قوات الأمن العراقية في محافظة الأنبار أطاحت بمنتحل صفة نائب مدير مكتب رئيس الوزراء.

وأضاف نقلا عن بيان أصدرته السلطات العراقية أنه "واستنادا إلى معلومات استخبارية مؤكدة عن قيام أحد الأشخاص في محافظة الأنبار بانتحال صفة نائب مدير مكتب رئيس الوزراء، جرى استحصال الموافقات القضائية والتحري عن المتهم المذكور".

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وحسبما ذكره البيان، فقد تبين أن المشتبه به يعمل موظفا حكوميا في المحافظة وينتحل صفة الانتساب إلى مكتب رئيس الوزراء.

وعلى الفور تحركت قوة من الجهاز وألقت القبض على المتهم المذكور وأثناء التحقيق الأولي اعترف بانتحاله صفة مدير مكتب رئيس مجلس النواب، ومن بعدها صفة نائب مدير مكتب رئيس الوزراء.

كما أكد المتهم أنه قام بـ19 عملية نصب واحتيال عبر الاتصال الهاتفي بمسؤولين ومديرين عامين لتسهيل بعض المعاملات والحصول على امتيازات لأشخاص آخرين لقاء مبالغ مالية وسفرات سياحية حصل عليها بعد اتمام كل عملية.

وجرى تسليم المتهم إلى الجهات القضائية لينال جزاءه وفقا للقانون.

المصدر: RT