 
مباشر

فيديو متداول لحرق علم إسرائيل في ليبيا احتجاجا على لقاء المنقوش وكوهين في روما (فيديو)

أخبار العالم العربي

فيديو متداول لحرق علم إسرائيل في ليبيا احتجاجا على لقاء المنقوش وكوهين في روما (فيديو)
Globallookpress
حرق العلم الإسرائيلي في جنين - فلسطين.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vxqn

أظهر فيديو متداول حرق العلم الإسرائيلي في ليبيا وذلك احتجاجا على اللقاء السرّي الذي جمع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في العاصمة الإيطالية روما.

هذا وتتفاعل قضية اللقاء السرّي في روما على مختلف المستويات الرسمية والشعبية الليبية، وخرج على إثر ذلك مواطنون في مدينة الزاوية في احتجاج غاضب على هذا الأمر.

إقرأ المزيد
ليبيا.. الدبيبة يوقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا ويحيلها للتحقيق
ليبيا.. الدبيبة يوقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا ويحيلها للتحقيق

كما أصدرت حركة "حماس" الفلسطينية بيانا أعربت فيه عن صدمتها من الأنباء المتداولة بشأن لقاء المنقوش وكوهين.

وقال رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية لـ"حماس" باسم نعيم: "صدمنا بما تناقلته وسائل إعلام صهيونية حول لقاء جرى بين وزير الخارجية الصهيوني ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، في إيطاليا الأسبوع الماضي".

كما أصدرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الليبية، مساء يوم الأحد، بيانا، سلط الضوء على اللقاء السري الذي جمع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

وقالت الوزارة في البيان: "تؤكد الخارجية الليبية التزامها الكامل بالثوابت الوطنية تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتشدّد على تمسكها بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين، وهذا موقف راسخ لا تراجع عنه".

من جهته، أصدر رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، قرارا بوقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا