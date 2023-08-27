فيديو متداول لحرق علم إسرائيل في ليبيا احتجاجا على لقاء المنقوش وكوهين في روما (فيديو)

أظهر فيديو متداول حرق العلم الإسرائيلي في ليبيا وذلك احتجاجا على اللقاء السرّي الذي جمع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في العاصمة الإيطالية روما.

هذا وتتفاعل قضية اللقاء السرّي في روما على مختلف المستويات الرسمية والشعبية الليبية، وخرج على إثر ذلك مواطنون في مدينة الزاوية في احتجاج غاضب على هذا الأمر.

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كما أصدرت حركة "حماس" الفلسطينية بيانا أعربت فيه عن صدمتها من الأنباء المتداولة بشأن لقاء المنقوش وكوهين.

وقال رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية لـ"حماس" باسم نعيم: "صدمنا بما تناقلته وسائل إعلام صهيونية حول لقاء جرى بين وزير الخارجية الصهيوني ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، في إيطاليا الأسبوع الماضي".

كما أصدرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الليبية، مساء يوم الأحد، بيانا، سلط الضوء على اللقاء السري الذي جمع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

وقالت الوزارة في البيان: "تؤكد الخارجية الليبية التزامها الكامل بالثوابت الوطنية تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتشدّد على تمسكها بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين، وهذا موقف راسخ لا تراجع عنه".

من جهته، أصدر رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، قرارا بوقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق.

المصدر: RT