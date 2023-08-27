"حماس" تعرب عن صدمتها من لقاء وزيرة الخارجية الليبية بنظيرها الإسرائيلي

أعربت حركة "حماس" عن صدمتها من الأنباء المتداولة بشأن لقاء وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين سرا في العاصمة الإيطالية روما.

وقال رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية لحركة "حماس" باسم نعيم: "صدمنا بما تناقلته وسائل إعلام صهيونية حول لقاء جرى بين وزير الخارجية الصهيوني ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، في إيطاليا الأسبوع الماضي".

مضيفا أن "هذه اللقاءات وأي أنشطة أخرى تشرعن وجود الكيان الصهيوني على أرضنا المحتلة مرفوضة ومستنكرة، وتمثل ضوءا أخضر لهذه العصابة للاستمرار في سياساتها الفاشية وجرائمها الوحشية بحق شعبنا ومقدساته، ولا سيما في ظل الحكومة الأكثر تطرفا وعنصرية في تاريخ الكيان".

وأكد نعيم أن "هذه اللقاءات لا تمثل بالمطلق إرادة الشعب الليبي العظيم، صاحب التاريخ المشرف في الدفاع عن القضية الفلسطينية ومقدسات الأمة، ونتطلع إلى موقف ليبي شعبي ورسمي بوضع حد لهذه التوجهات "التطبيعية" وأصحابها".

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، عقد لقاء سريا الأسبوع الماضي في العاصمة الإيطالية روما، مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش.

وذكرت الصحيفة أن هذا الاجتماع هو الأول على الإطلاق بين وزيري خارجية البلدين، بهدف بحث إمكانيات التعاون والعلاقات بين البلدين والحفاظ على تراث اليهود الليبيين.

كما أفادت "يديعوت أحرونوت" بأن إسرائيل وليبيا أجريتا خلال العقد الماضي اتصالات سرية من خلال وزارة الخارجية والموساد.

المصدر: RT