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المشري عن لقاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي: تجاوز لكل الخطوط الحمراء في ليبيا

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المشري عن لقاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي: تجاوز لكل الخطوط الحمراء في ليبيا
Globallookpress
وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش
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قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية السابق خالد المشري إن لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي في روما تجاوز للخطوط الحمراء الدينية والوطنية داعيا لإسقاط الحكومة.

في أول تعليق ليبي رسمي على لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي في إيطاليا، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق خالد المشري: أصبح من الواجب إسقاط الحكومة لتجاوزها كل الخطوط الممنوعة والمحظورة الدينية والوطنية.

وأشار المشري في هذا الجانب، إلى معلومات تشير بوجود لقاءات سابقة من قبل مسؤولين بحكومة الوحدة الوطنية خلال زيارتهم للأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر: RT

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