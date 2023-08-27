المشري عن لقاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي: تجاوز لكل الخطوط الحمراء في ليبيا

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية السابق خالد المشري إن لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي في روما تجاوز للخطوط الحمراء الدينية والوطنية داعيا لإسقاط الحكومة.

في أول تعليق ليبي رسمي على لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي في إيطاليا، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق خالد المشري: أصبح من الواجب إسقاط الحكومة لتجاوزها كل الخطوط الممنوعة والمحظورة الدينية والوطنية.

مع تواتر الانباء التي تفيد بلقاء وزيرة الخارجية لحكومة الوحدة الوطنية مع وزير خارجية دولة الاحتلال، ومع وجود معلومات تشير إلى وجود لقاءات سابقة من قبل مسؤولين في هذه الحكومة وزيارتهم للأراضي المُحتلة، وبذلك تكون هذه الحكومة قد تجاوزت كل الخطوط المحظورة وأصبح من الواجب إسقاطها. pic.twitter.com/tGVopE35YF — خالد المشري (@KhaledMeshri) August 27, 2023

وأشار المشري في هذا الجانب، إلى معلومات تشير بوجود لقاءات سابقة من قبل مسؤولين بحكومة الوحدة الوطنية خلال زيارتهم للأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر: RT