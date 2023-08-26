تفاعل كبير مع فيديو لشابة مصرية في السعودية.. وأمير يدخل على الخط

أثار فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لشابة مصرية تتحدث من المدينة المنورة عن أسلوب تعامل الشعب السعودي مع الوافدين، تفاعلا كبيرا.

وتقول الشابة في الفيديو: "السعودية أهلها أهل كرم، وهم بعرفوا أنك مصري في الحقيقة بتعاملوا معاك معاملة طيبة جدا وعندهم كلمة الصلاة السلام على رسول الله، سيدنا رسول الله معانا (مقطع الفيديو قرب المسجد النبوي على ما يبدو)".

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الله يحفظك ويسعدك ويحفظ السعودية ومصر وأنتِ في بلدك وبين أهلك وأخيرًا أنتِ كريمة أتت من بلد كريم لبلدٍ كريم 🇸🇦🇪🇬 — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) August 26, 2023

وتابعت: "عندهم كلمة تذوب القلب أبشري عايزة شاي، أبشري، عايزة قهوة، أبشري عايزة أروح، أبشري، قبلنا منهم البشرى والله لو قعدوا يدربوا حد 100 سنة على الاستقبال الحلو وإدارة السياحة بالشكل ده السعودية حتكسب بتفوق شديد".

وافدة مصرية زارت السعودية وانبهرت من التعامل اللطيف من الشعب السعودي وكلمة " ابشري " #Saudi_Arabia 🇸🇦 pic.twitter.com/TPvbszrmTP — MAJED | Researcher |🐪📖 (@SAPRAC_SA) August 26, 2023

في غضون ذلك، أعاد الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد نشر مقطع الفيديو على صفحته في منصة "X" معلقا: "الله يحفظك ويسعدك ويحفظ السعودية ومصر وأنتِ في بلدك وبين أهلك وأخيرًا أنتِ كريمة أتت من بلد كريم لبلد كريم".

المصدر: RT